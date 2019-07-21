الان تتابع “الأرصاد” تكشف توقعاتها لطقس الغد في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس غد الإثنين الموافق 2019/07/22 في المملكة. وقالت إنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق وسواحل المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

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