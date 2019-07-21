رابط التسجيل بوظائف الغرفة التجارية بالرياض 1440هـ

أعلنت الغرفة التجارية في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية،عن توافر عدة وظائف شاغرة بها في الأعمال الإدارية، تصلح للرجال والنساء، وهو ما دفع الباحثين عن العمل من الجنسين على الإستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوظائف للتقديم إليها، لاسيما أن الغرفة التجارية واحدة من أحد المؤسسات الخدمية، التي تطرح الفرص التجارية والخطط المتبعة أمام منسوبيها للاستفادة العامة.

تضمنت الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها الغرفة التجارية في الرياض 1440هـ، التخصصات التالية لكل من الرجال والسيدات منها،بائع ومدير معرض ومساعد مدير معرض وحارس أمن، فنية خط انتاج، موظف خدمة عملاء، إستشارية مبيعات مركبات، عاملة إنتاج،وهذه الوظائف متاحة لكلا من الحاصلين على الثانوية العامة والكفاءة المتوسطة والإبتدائية ودرجة الدبلوم في تخصصات معينة.

رابط التقديم في وظائف الغرفة التجارية بالرياض 1440هـ:

أطلقت الغرفة التجارية رابط مخصص للتقديم على الوظائف الشاغرة، حيث دعت الراغبين في التقديم على تلك الوظائف الدخول إلى بوابة التوظيف،والاطلاع على تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة ، حيث يجب ان تنطبق الوظيفة على المتقدم او المتقدمة ، حسب المعايير المتوفرة لكل وظيفة.

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