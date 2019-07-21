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الهيئة العامة للجمارك بالسعودية تعلن عن وظائف شاغرة 1440-تعرف علي الشروط

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أعلنت الهيئة المسؤلة عن الجمارك توافر فرص عمل بالموانئ و السفن، المطارات الجوية وذلك بأمر من هئية الجمارك ، حيث يتوافر وظائف شاغرة تعرف بإسم “فني أشعة”، والمقصود بفني أشعة هو الشخص الذي يقوم بفحص الأغراض بإستخدام جهاز الأشعة،و يسعد موقع “نجوم مصرية” تقديم تغطية شاملة عن الوظائف السعودية 1440، يذكر بأن وزارة المالية بالسعودية تعلن عن وظائف خالية لعام 1440 و التقديم عبر موقع جدارة https://eservices.mcs.gov.sa، بالإضافة إلي توافر فرص عمل بصورة مؤقتة أثناء موسم الحج القادم عبر لينك بوابة “أجيري” للتسجيل بالعمالة المؤقتة بالسعودية 1440 أثناء موسم الحج، ويمكنك الدخول إلي تلك الروابط لمعرفة المزيد عن الوظائف الشاغرة.

الهيئة العامة للجمارك السعودية تعلن عن وظائف

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