الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل، تعتبر واحدة من الأشياء التي يبحث عنها الجميع ويتم الاستعلام عنها بصفة مستمرة سواء المقيمين في المملكة العربية السعودية أو الوافدين لها، وتقوم الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة بالعمل على تطوير معظم المؤسسات والهيئات الحكومية وجعلها تعمل بشكل إلكتروني وذلك لتوفير الراحة للمواطنين، وعلى المواطن والمقيم على حد سواء وأيضاً تعمل المملكة تقديم افضل التطورات الإلكترونية و سرعة التأقلم مع التكنولوجيا التي سيطرت على العالم وأصبح تقدم الدول يقاس بحجم الخدمات التي تقدمها الحكومة لمواطنيها وأبناء الجنسيات المختلفة على أراضيها.

الاستعلام عن رخصة العمل

قم بالدخول الى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل. قم بالنقر على الدائرة الموجودة بجانب رقم إقامة العمل. قم باختيار رقم السداد. قم بكتابة الرقم بالشكل الصحيح في الاماكن المخصصة. قم بإدخال الرمز الخاص بالتحقق في المربع الفارغ الذى سوف يظهر لك وهو مخصص لكتابة الرمز مع مراعاة كتابة الرمز بالشكل الصحيح. بعد ذلك قم بالضغط على كلمة بحث، وبعد ذلك سوف تظهر النتيجة والتي تكون عبارة عن البيانات الخاصة بك، وتظهر تلك البيانات مباشرة بعد الضغط على بحث.

الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل

كما يمكنكم الاستعلام عن رخصة العمل برقم الإقامة أو رقم السداد أو الحدود بشكل صحيح عن طريق القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإتباع الخطوات التي تم توضيحها سابقاً.