موعد نزول رواتب الموظفين بالسعودية 1440هـ بالتقويم الميلادي والهجري

بأوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وحدت المملكة العربية السعودية مواعيد صرف الرواتب الحكومية، وتحديدها بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي بعد أن كانت الرواتب في السابق يتم صرفها وفقاً للتقويم الهجري،حيث تقوم وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد السعودي بإيداع الرواتب السعودية في الحسابات البنكية للموظفين الحكوميين في هذا التاريخ.

كما أمر الملك سلمان بن عبد العزيز،بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات في الأسبوع التالي لصرف الرواتب،وذلك من أجل التيسير علي المواطنين جراء الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 الحكيمة.

مواعيد صرف رواتب الموظفين بالسعودية بالتقويم الميلادي والهجري: أكدت المملكة العربية السعودية أن الأمر الملكي القاضي بصرف الرواتب وفقاً للتقويم الميلادي جاء بهدف التخفيف عن أبناء الوطن وبناته، ولكي يكون هناك موعداً يتميز بالثبات والاستقرار بدلاً من الخامس من كل شهر عربي. وتتضمن السطور التالية مواعيد صرف الرواتب للموظفين الحكوميين في المملكة العربية السعودية لعام 2019 وفقًا لما أعلنته وزارة المالية وصندوق النقد السعودي. جدول صرف الرواتب الموظفين بالسعودية 2019: الأحد: 21 جمادي الأولي 1440هـ الموافق 27 يناير 2019 الأربعاء :22 جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 27 فبراير 2019 الأربعاء :20 رجب 1440هـ الموافق 27 مارس 2019 الأحد : 23 شعبان 1440هـ الموافق 28 أبريل 2019 الاثنين : 22 رمضان 1440هـ الموافق 27 مايو 2019 Advertisements الخميس : 24 شوال 1440هـ الموافق 27 يونيو 2019 الأحد: 25 ذو القعدة 1440هـ الموافق 28 يوليو 2019 الثلاثاء : 26 ذي الحجة 1440هـ الموافق 27 أغسطس 2019 الخميس : 27 محرم 1441هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 الأحد : 28 صفر 1441هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 الأربعاء : 30 ربيع الأول 1441هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 الخميس : 29 ربيع الثاني 1441هـ الموافق 26 ديسمبر 2019 قرارات جديدة من خادم الحرمين الشريفين 1440هـ: أوضحت وزارة المالية وصندوق النقد السعودية،أن خادم الحرمين الشريفين أمر أيضاً بعدد من الأوامر الملكية الهامة المتعلقة بصرف مبالغ مالية،حيث أمر بعودة العلاوة السنوية المتوقفة بأمر ملكي للعام الهجري السابق 1438، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2018 الماضي. وأكدت الوزارة،أن هذه القرارات جاءت استجابة خادم الحرمين الشريفين لنداءات العديد من المواطنين نتيجةً للمساوئ التي لحقت بهم جراء تحديد نزول رواتب الموظفين في الخامس من كل برج شمسي،ليحدد مواعيد صرف رواتب 2019 موظفي الدولة بالتقويم الميلادي ليكون بتاريخ السابع والعشرون من كل شهر ميلادي.

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