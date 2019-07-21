18 مليونا غرامات على 3 شركات اتصالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات غرامات مالية تجاوزت 18 مليون ريال بحق 3 شركات مشغلة في السوق المحلية لمخالفتها نظام الاتصالات، بناء على قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات والمؤيدة بموجب أحكام نهائية صادرة من ديوان المظالم. Advertisements وأوضحت الهيئة أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات فرضت على شركة الاتصالات السعودية (STC) غرامات مالية بمبلغ 8.6 ملايين ريال. وفرضت على شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) غرامات مالية بمبلغ (6.4 ملايين ريال). كما فرضت على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) غرامات مالية بمبلغ (3.2 ملايين ريال).



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