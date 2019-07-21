الانعزال عن مواقع التواصل لا يحفظ سرية المعلومات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في دراسة أجراها البروفيسور جيمس بارقو وجمع من زملائه الباحثين في جامعة فيرمونت وأديلايد كشف عن احتمالية توفر كم لا يستهان به من معلوماتك الشخصية لدى مالكي شبكات التواصل الاجتماعي، حتى وإن كنت لا تملك أي حساب فعال، بحسب موقع Sky News.

وأوضح الفريق البحثي أن طريقة تكوين البيانات غالبا ما تتم عن طريق محتوى أصدقائك على مواقع التواصل، ودائرتك الاجتماعية المقربة. وأبدى علماء في مجال رياضي يهتم بنظرية المعلومات وتكوينها على أن جمع المعلومات عنك، أو أي شخص آخر، يتم عبر رقم هاتفك، أو بريدك الالكتروني أثناء تواصلك مع الآخرين. وأوضح بارقو أن الهدف من تكوين هذه البيانات هو عرض الإعلانات التي تتوافق مع اهتماماتك، أو لاقتراح صداقات تهتم بتكوينها.