رقاقة الكترونية تخزن البيانات بطريقة العقل البشري نفسها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ سان فرانسيسكو

طور فريق من الباحثين في أستراليا رقاقة الكترونية يمكنها تقليد العقل البشري في استخدام الضوء لخلق الذكريات وتعديلها.

واستوحى فريق الباحثين من جامعة «أر إم أي تي» الأسترالية فكرة الرقاقة من علوم البصريات الوراثية من أجل تطوير جهاز قادر على تقليد طريقة العقل البشري في تخزين البيانات وإلغائها.

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وتسمح علوم البصريات الوراثية للعلماء بفهم المنظومة الكهربائية لجسم الإنسان بدقة بالغة، كما تتيح إمكانية التحكم بالخلايا العصبية باستخدام الضوء.

وتتكون الرقاقة الجديدة من طبقة رقيقة مصنوعة من خامات معينة تتغير مقاومتها الكهربائية مع تغير طول الموجة الضوئية التي تتعرض لها، بحيث تعمل على غرار الخلايا العصبية التي تقوم بتخزين وإلغاء البيانات من العقل البشري.

ونقل الموقع الالكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحث سوميت واليا رئيس فريق الدراسة، قوله: «هذه التقنية تقربنا من التوصل إلى منظومة للذكاء الاصطناعي تتيح لنا الاستفادة من فهم الوظائف الكاملة للعقل البشري».