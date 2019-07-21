وصول 3 رواد إلى محطة الفضاء الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وصل ثلاثة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر أمس، مع احتفال وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» بالذكرى الخمسين للهبوط على القمر.
ودخل رواد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو، والأمريكي أندرو مورجان، والروسي ألكسندر سكفورتسوف إلى المحطة المدارية في الموعد المحدد، في رحلة استغرقت نحو ست ساعات بعد انطلاقها من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.
وسيتولى بارميتانو قيادة المحطة الفضائية خلال النصف الثاني من مهمته التي تستمر ستة أشهر، وسيصبح أول إيطالي يتولى قيادة المحطة على الإطلاق.
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