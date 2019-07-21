عروض مسرحية تجذب زوار مهرجان العنب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بريدة جذبت العروض المسرحية ضمن مهرجان العنب السادس بالقصيم الذي تنظمه بلدية القوارة على طريق حائل القصيم تحت شعار «عناقيد العنب ثريات الذهب» أنظار الزوار. وأوضح رئيس لجنة العلاقات العامة بالمهرجان عبدالله السبيعي أن اللجنة حرصت على تنوع الفعاليات وجاذبيتها لتعم الفائدة والمتعة الجميع، وتكون عنصرا مشجعا للزوار حيال خلق فعاليات جاذبة تعزز من السياحة الداخلية، مضيفا أن المهرجان يقدم بشكل يومي العروض المسرحية والترفيهية والإنشادية، ويتيح المجال للجميع بالمشاركة، إضافة إلى الجوائز والسحوبات اليومية وتعليم الصغار للبرامج التوعوية والتثقيفية.



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