اختطاف 4 أتراك في نيجيريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أنقرة ذكر تقرير إخباري أمس أن مجهولين في ولاية إلورين النيجيرية اختطفوا أربعة مواطنين من تركيا. وبحسب ما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، جرت عملية الاختطاف نحو الساعة العاشرة مساء أمس الأول بالتوقيت المحلي لنيجيريا. وأضافت الوكالة بأن الهدف من عملية الاختطاف هو الحصول على فدية، وتبذل السلطات النيجيرية جهودا لإنقاذ الأتراك المختطفين. وتعرضت سفينة ترفع العلم التركي لهجوم قبالة سواحل نيجيريا الأسبوع الماضي، وجرى اختطاف 10 بحارة أتراك.



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