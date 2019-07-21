بي بي سي: لا ثغرات أمنية في مطار القاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة أكد وكيل الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش ايروايز» في القاهرة أن التفتيش الأخير الذي أجري من مفتشين بريطانيين على مطار القاهرة الأسبوع الماضي لم يقف على أي ثغرات أمنية. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن شريف برسوم، وكيل الشركة البريطانية، القول إن «التفتيش خرج بنتيجة إيجابية»، وأشار في الوقت نفسه إلى أن الناقل البريطاني سيستأنف رحلاته بين القاهرة ولندن في 26 يوليو الحالي. ووفقا لـ»بي بي سي»، لا تزال رحلات الخطوط الجوية البريطانية من باقي المطارات البريطانية إلى أجزاء أخرى من مصر مستمرة، وتواصل مصر للطيران رحلاتها مرتين يوميا بين لندن والقاهرة.



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