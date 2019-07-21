26 قتيلا بين المدنيين في سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة مدنيين جراء قصف جوي شنته طائرات حربية روسية وسورية على ريف محافظة إدلب أمس.

وقال المرصد، في بيان صحفي «إن ثلاثة مدنيين قتلوا بقصف طائرات النظام الحربية على قرية أورم الجوز بريف إدلب الغربي»، مشيرا إلى مقتل متطوع في الدفاع المدني جراء غارات جوية من قبل طائرات حربية روسية طالت مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

وبحسب المرصد، هز انفجار جديد مدينة الحسكة ظهر أمس بسبب انفجار دراجة نارية مفخخة أثناء مرور سيارة لوجستيك تابعة للوحدات الكردية في حي غويران بالمدينة.