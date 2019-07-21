السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة مدنيين جراء قصف جوي شنته طائرات حربية روسية وسورية على ريف محافظة إدلب أمس.
وقال المرصد، في بيان صحفي «إن ثلاثة مدنيين قتلوا بقصف طائرات النظام الحربية على قرية أورم الجوز بريف إدلب الغربي»، مشيرا إلى مقتل متطوع في الدفاع المدني جراء غارات جوية من قبل طائرات حربية روسية طالت مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.
وبحسب المرصد، هز انفجار جديد مدينة الحسكة ظهر أمس بسبب انفجار دراجة نارية مفخخة أثناء مرور سيارة لوجستيك تابعة للوحدات الكردية في حي غويران بالمدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر 26 قتيلا بين المدنيين في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.