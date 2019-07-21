مقتل عنصرين من الحرس الثوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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لقي عنصران من الحرس الثوري الإيراني حتفهما في اشتباكات وقعت مع «مجموعة إرهابية» جنوب شرق البلاد أمس.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن دائرة العلاقات العامة التابعة لمقر القدس في الحرس الثوري، أن اشتباكات اندلعت أمس بين عناصر من القوة التابعة للمقر و»مجموعة إرهابية» في منطقة كشتغان بسراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، أسفرت عن إصابة اثنين آخرين من حرس الحدود، ولم تذكر الوكالة شيئا عن هوية المجموعة الإرهابية.
وكانت المحافظة نفسها شهدت هجوما كبيرا على حافلة للحرس الثوري في فبراير الماضي، أسفر عن مقتل 27 منهم وإصابة 13 آخرين.
وأعلن جيش العدل، وهو مجموعة سنية انفصالية، مسؤوليته عن ذلك الهجوم، وينشط جيش العدل في محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لحدود أفغانستان وباكستان.
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