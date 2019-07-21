السعودية | الجبير يستقبل سفيري أميركا وروسيا بالرياض

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شكرا لقرائتكم الجبير يستقبل سفيري أميركا وروسيا بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في الرياض الأحد، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة، جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى السعودية، سيرغي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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