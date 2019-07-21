، بلدية الحازمي تكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري في بيشة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
كثفت بلدية مركز الحازمي بمحافظة بيشة، جهودها لتنفيذ مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً.
يأتي ذلك ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي يعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مدن المملكة، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة فيها.
وقال رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، إنه جرى رصد عدة مواقع تستوجب المعالجة، وإزالة الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء في عدد من القرى التابعة للمركز والنظافة بشكل عام، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق.
وأوضح أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية تتابع العمل الحثيث، للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع.
ولفت إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري، بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بمركز الحازمي.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 08:07 PM
"القرني": إزالة الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العامبلدية الحازمي تكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري في بيشة
كثفت بلدية مركز الحازمي بمحافظة بيشة، جهودها لتنفيذ مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً.
يأتي ذلك ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي يعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مدن المملكة، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة فيها.
وقال رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، إنه جرى رصد عدة مواقع تستوجب المعالجة، وإزالة الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء في عدد من القرى التابعة للمركز والنظافة بشكل عام، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق.
وأوضح أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية تتابع العمل الحثيث، للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع.
ولفت إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري، بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بمركز الحازمي.
، بلدية الحازمي تكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري في بيشة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الحازمي تكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري في بيشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.