محمد بن مسعود - الدمام - تلقَّى المصور الجوي نواف بن مشعان ابن عديس الشيباني، من منسوبي طيران الأمن؛ التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته. وقدم "الشيباني" شكره لجميع من قدم له التهاني بهذه المناسبة. 21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 07:41 PM Advertisements ترقية المصور الجوي "نواف الشيباني" ترقية المصور الجوي "نواف الشيباني" تلقَّى المصور الجوي نواف بن مشعان ابن عديس الشيباني، من منسوبي طيران الأمن؛ التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته. وقدم "الشيباني" شكره لجميع من قدم له التهاني بهذه المناسبة. الكلمات المفتاحية ، ترقية المصور الجوي "نواف الشيباني" ،

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