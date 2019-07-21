تحقق الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة في وفاة فتاة بعد سقوطها من موقع مرتفع بأحد المنازل بمحافظة بلجرشي أمس السبت. وقالت مصادر إن الفتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، وقد نُقلت إلى مستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي وعلى جسدها كدمات وآثار ضَرب، مبينة بحسب “الباحة اليوم” أن الفتاة تُوفيت عند وصولها إلى المستشفى.

وأضافت المصادر أن سقوط الفتاة جاء إثر خلاف بينها وبين زوجها، وأن الجهات الأمنية ببلجرشي باشرت الواقعة وفتحت تحقيقاً للوقوف على ملابساتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة فتاة بعد سقوطها من أعلى منزل بالباحة في ظروف غامضة.. وعند المعاينة الأولية لجسدها كانت المفاجأة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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