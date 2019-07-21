القبض على 3 سوريين متهمين بسرقة مستودعات ومقار شركات في الرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة مُقيمين يحملون الجنسية السورية، توافرت الأدلة على تورطهم في ارتكاب جرائم سرقة للمستودعات والمباني تحت الإنشاء ومقار الشركات والمؤسسات.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على ثلاثة متهمين يحملون الجنسية السورية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأشار المتحدث باسم شرطة الرياض إلى أن القبض على المتهمين جاء بعد توافر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة للمستودعات والمباني تحت الإنشاء ومقار الشركات والمؤسسات، وذلك من خلال كسر الأقفال الخارجية؛ حيث تجاوزت قيمة المسروقات مبلغ المليون ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.