إطلاق برنامج «العلاج بالرغبة» لحماية شباب المنطقة الشمالية من المخدرات

شهد أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية شراكة بين مديريتي مكافحة المخدرات والشؤون الصحية؛ لإطلاق برنامج «العلاج بالرغبة».

وعقب توقيع الاتفاقية بمقر الإمارة، أكد أمير المنطقة، على أهمية الشراكة في تفعيل المسار العلاجي جنبًا إلى جنب مع المسار الأمني والتوعوي في مكافحة المخدرات، وحماية الشباب من الوقوع في براثنها، داعيًا مديريتي مكافحة المخدرات والشؤون الصحية لتوعية أولياء الأمور بعلامات التعاطي، وحثهم للإسراع في معالجة من يتعاطها مبكرًا بالاستفادة من هذه الشراكة المهمة.

وشدّد أمير المنطقة، على ضرورة الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 التي تستهدف تأهيل الكوادر البشرية الوطنية، وحمايتهم من المخاطر ليكونوا سواعد بناء يسهمون في تطوير وطنهم.

يُشار إلى أن هذه الاتفاقية، تستهدف تقديم خدمات صحية واجتماعية، تخدم مرضى تعاطي المواد المخدرة على مستوى منطقة الحدود الشمالية، من خلال توفير الكلفة السريرية للتنويم بمجمع «الأمل للصحة النفسية» بعرعر، للراغبين بالعلاج بطريقة سرية والاكتفاء بإعطاء رمز كود تسلسلي لهوية المريض عند مراجعة الطبيب المتابع للحالة، كما يستهدف المشروع إقامة البرامج الدينية والاجتماعية والترفيهية لمرضى العلاج بالرغبة.

وتتضمن الاتفاقية تخصيص رقم جوال عائد لمديرية المخدرات، وذلك لتلقي الاستفسارات عن البرنامج وطريقة العلاج والتنسيق مع الراغبين في الانضمام للبرنامج.