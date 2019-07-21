بالصور.. أمير جازان يقلّد عددًا من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة

قلّد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، عددًا من ضباط قيادة حرس الحدود بالمنطقة رتبهم الجديدة، بحضور قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيّا بن عطا الله العتيبي، بمناسبة صدور الموافقة السامية على ترقيتهم لرتبهم الجديدة.
وهنأ أمير جازان، المشمولين بالترقية، متمنيًا لهم التوفيق في الأعمال المناطة بهم، منوهًا بدور رجال الأمن ومنهم حرس الحدود وكافة القطاعات العسكرية وعملهم المتواصل في خدمة المواطن وحماية دينهم ووطنهم، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره، والدفاع عن مقدَّراته ومكتسباته.
من جانبهم، رفع الضباط المرقَّون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، ولوزير الداخلية ولأمير منطقة جازان، على تقليدهم رتبهم الجديدة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالثقة الغالية، التي تعد دافعًا لبذل المزيد من العطاء والتضحية في خدمة الدين ثم الملك والوطن.
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