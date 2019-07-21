أمير جازان يعزي أسرة العداوي في وفاة غريق شلالات نياجرا بأمريكا

قدَّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تعازيه لأسرة وذوي المبتعث قاسم بن يحيى عداوي والذي توفي غرقًا في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا.
وأعرب أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر والسلوان .
من جهتهم، عبرت أسرة وذوو الفقيد قاسم عداوي عن شكرهم لأمير المنطقة، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروهًا .
وشيّعت جموع غفيرة بمكة المكرمة، بعد عصر الجمعة الماضية، جثمان المبتعث السعودي غريق شلالات نياجرا قاسم عداوي، الذي فقد أثناء رحلة عائلية انتهت بوفاته غريقًا قبل عدة أيام .
ودفن العداوي، في مقبرة شهداء الحرم بالشرايع شرق مكة المكرمة، بعد أن أديت الصلاة عليه في المسجد الحرام.
وكانت «عاجل» تابعت فقدان المبتعث قاسم عداوي في شلالات نياجرا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال رحلة عائلية، انتهت بالعثور على جثمانه في الجانب الكندي من شلالات نياجرا قبل 9 أيام .
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