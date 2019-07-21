جازان تزف الشهيد «جعامي» إلى مثواه الأخير في صبيا

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن ملابسات استشهاد البطل الرقيب أول أحمد بن يحيى جعامي، أحد منسوبي القوات المسلحة، اليوم الأحد، في ميدان العزة والشرف بالحد الجنوبي، وذلك أثناء أدائه واجبه دفاعًا عن دينه ووطنه؛ ليكون مصدر فخر واعتزاز لأسرته وقبيلته ولجميع أبناء مجتمعه.
وأشارت المصادر إلى أنه استشهد أثناء قيامه بمهامّه الأمنية والعسكرية على الشريط الحدودي حمايةً لحدود البلاد مع زملائه المرابطين.
وأضافت المصادر أنه تم التنسيق مع ذويه لتسلم جثمانه؛ تمهيدًا لتشييع جنازته بعد الصلاة عليه عصر غدٍ بجامع قرية الجديين بمحافظة صبيا ودفنه بمقبرة القرية.
وسجل الشهيد «جعامي» اسمه ضمن الأبطال الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وذويهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره.
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