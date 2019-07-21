بالفيديو.. شرطة الرياض تُطيح بثلاثيني سلب حقيبة امرأة بحي الشفا

أطاحت شرطة الرياض، بمواطن في العقد الثالث من عمره، قام بسلب حقيبة يدوية من امرأة وهي تسير في أحد الطرق بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة بسلبَ حقيبةٍ يدوية من امرأة، وهي تسير على قدميها بأحد الطرق بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض؛ ما نتج عنه سقوطها وتعرضها لكدمات وإصاباتٍ متفرقة.

وأضاف: أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، عن كشف هوية المتهم والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار إلى أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.