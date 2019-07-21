الحربي يتفقَّد جاهزية قوات أمن الحج لخدمة ضيوف الرحمن

قام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، يرافقه عدد من قادة قوات أمن الحج، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية إلى منطقة المدينة المنورة؛ للوقـوف على استعدادات أجهزة الأمن العام لمباشرة مهامهم الأمنية في خدمة ضيوف الرحمن. وتأتي هذه الزيارة انفاذًا لتوجيهات وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وفور وصوله المنطقة، التقى الحربي، مدير شرطة المدينة المنورة، ومدراء وقادة أفرع الأمن العام، الذين قاموا بعرض خططهم الأمنية والمرورية والتنظيمية وخطط الطوارئ التي تم إعدادها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي.

واستعرض الحربي، مع كل القيادات مجمل الخطط للمسجد النبوي الشريف وساحاته وطريقة توزيع القوى العاملة والانتشار الميداني للقوى البشرية، وكذلك الطريقة التي ستتم بها إدارة الحشود عند مداخل المسجد النبوي، وتوزيع الكثافات في الروضة الشريفة، كما استمع ومرافقوه لمستجدات الخطط التي تمت إضافتها هذا العام، والتي من شأنها توفير الأمن والأمان لكل ضيوف الرحمن.

ولهذه المناسبة، ألقى الحربي، كلمة نقل خلالها تحيات وزير الداخلية للجميع، قائلًا: يسرني أن انقل لكم تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وأمنياته لكل منسوبي الأمن العام في المدينة المنورة على ما يبذلونه من جهود طوال العام، خاصة خلال موسم الحج والعمرة.

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وأثني مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، على الإعداد الجيد للخطط المعدة لاستقبال هذا الموسم، متمنيًا على الجميع إخلاص النية لله ونكران الذات وبذل المزيد من الجهد، واحتساب الأجر من الله أثناء أداء هذه المهمة الشريفة، مؤكدًا أن الأمن العام في المناطق ممثلًا في قيادة قوات امن الحج، تعمل وفق خطة شاملة لأداء رسالتها الدينية والإنسانية والوطنية، وصولًا إلى تحقيق الرؤية 2030، التي تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وأن تكون جاهزية القيادات المشاركة في موسم الحج متناسبة مع دعم القيادة الرشيدة، وفق ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام ومكانة المملكة الإسلامية والدولية لذلك.

وطالب الحربي، الجميع بالعمل على تحقيق هذه الرؤية في جميع الأعمال التي تتطلب مضاعفة الجهود الأمنية في هذا الموسم المبارك.

وعقب كلمته، قام الحربي بجولة تفقدية لعدد من أفرع الأمن العام شملت: موقع محطة قطار الحرمين، وسكن قوة أمن الحج والعمرة، وغرفة عمليات المسجد النبوي الشريف.