«سكة السلامة».. حملة لتوعية مواطني حائل بمخاطر عبور الشبكة الحديدية

نفذت الشركة السعودية لخطوط السكك الحديدية «سار» حملة توعوية في منطقة حائل استمرت أربعة أيام، استهدفت من خلالها كافة فئات المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة، استمرارًا لحملة «سار» التي تنفذها على مدار العام بهدف سلامة السكان من مواطنين ومقيمين وكذلك الركاب المسافرين عبر القطارات بين المدن .

وتستهدف الحملة التي جاءت تحت شعار «سكة السلامة»، إلى توعية السكان والقاطنين حول الشبكة الحديدية للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وكذلك خفض معدل حوادث التعدي والتجاوز على السكة، ما يؤدي لتقليل الخسائر، كما تستهدف الحملة أيضًا، التأكيد على أهمية اتخاذ المعابر والجسور المخصصة للعبور التي وفرتها الدولة تسهيلًا لتنقلات سكان المناطق التي تخترقها السكة ولملاك المواشي خلال تنقلاتهم أثناء المواسم الربيعية والشتوية.

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وتؤكد «سار»، أنها تضع ذلك في مقدمة خططها الاستراتيجية لتطبيق أفضل معايير السلامة والأمان في تشغيل شبكة السكك الحديدية بالمملكة، وضمن استراتيجيتها التشغيلية لقطارات النقل، سواء قطارات الركاب أو المعادن والبضائع، موضحة في رسائلها التوعوية عواقب العبور غير القانوني وخطورته الكبيرة لما يخلفه من خسائر في الارواح والممتلكات .

وشملت جولات الحملة، مناطق العبور المخصصة على السكة؛ حيث التقى فريق الحملة بأصحاب المواشي وكذلك الرعاة القاطنين بمحاذاة الخط الحديدي، كما زاروا مدينة جبة المحاذية للسكة (1.3 كم شمال غرب حائل) وقدموا للسكان الرسائل التوعوية.

وطالت الحملة مراكز الأحياء في حائل ومن بينها «مركز الحي» بمدرسة مكة المتوسطة، بالإضافة إلى زيارة عدد من المراكز التجارية، كما استهدفت الحملة مركز «الأمير سلطان الاجتماعي»، وعقدوا لقاءً تمحور حول أهمية اتخاذ المعابر والجسور لتحقيق مبدأ السلامة للجميع، وتضمنت اللقاءات السحب على عدد من الجوائز والهدايا المقدمة من شركة «سار» لحضور تلك اللقاءات.