«صحة الرياض» تدعم مستشفى «حوطة سدير» بأحدث أجهزة الأشعة الألمانية

دعمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض مستشفى «حوطة سدير» بأحدث جهاز أشعة «C-ARM» من شركة «SIEMENS» الألمانية، وذلك دعمًا منها لتجهيز هذا المستشفى الحيوي.

ومن جانبه أكد مدير قسم الأشعة بالمستشفى فهد بن حسن السبهان، أن الجهاز الجديد والذي تم تركيبه فعليًّا والعمل عليه اليوم الأحد، يُستفاد منه لعمل الأشعة في العمليات البسيطة والحرجة؛ إذ يساعد المريض والفني على عمل الأشعة بشكل أسهل وأسرع .

في السياق ذاته، قدَم مدير المستشفى عبدالرحمن بن إبراهيم المزروع، شكره لصحة الرياض، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري على الدعم غير المستغرب، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتوفير هذه التقنيات المتطورة يعكس توجهات حكومة المملكة بشأن الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في جميع المدن والمحافظات، وحرص صحة الرياض على تزويد جميع المستشفيات الحكومية والعامة باحتياجاتها من التجهيزات والمعدات، بما يمكنها من أداء مهامها في تقديم الخدمات العلاجية في التخصصات كافة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية، واحتياجات المرضى.

وأوضح المزروع، أن الأجهزة الحديثة تمثل إضافة نوعية متميزة لتطوير الخدمات المقدمة لمراجعي المستشفى من أرجاء المملكة كافة، فيما اختتم تعليقه بتوجيه الشكر لمدير إدارة خدمات الأشعة بصحة الرياض سعود الحامد، على متابعته المستمرة لقسم الأشعة بالمستشفى وتسهيل كل السبل لذلك .