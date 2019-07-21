بلدية المجاردة تستعيد 15 ألف م2 بوادي الغيل

وأشارت البلدية إلى أن أعمال إزالة التعديات ستستمر لمعالجة كافة الإحداثات غير النظامية، مشيرة إلى أن المراقبين يقومون بالتأكد من نظامية إقامة المنشآت السكنية والتجارية، وفي حال عدم وجود مستمسكات نظامية أو تراخيص بناء نظامية لدى المحدثين ستتم الإزالة الفورية للتعديات، وأبانت أن متابعة مواقع التعديات تتم بشكل دوري لضمان عدم عودة الإحداثات مرة أخرى.
وحذرت البلدية كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء أو أراضي الغير بشكل غير نظامي من أنها ستطبق عليه الإجراءات النظامية، كما تتم الإزالة إنفاذاً للتوجيهات القاضية بسرعة التعامل مع الإحداثات المخالفة لما تسببه من تعطيل للتنمية، واستغلال للأراضي بدون وجه حق.
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