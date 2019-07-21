الحميدي يستقبل بلدي الحازمي

جاء ذلك خلال استقبال أمين منطقة عسير لأعضاء المجلس في مقر الأمانة بأبها.
من جهته أكد الحميدي أن هذه المطالبات حق مشروع ومحل تقدير، مشيرا إلى أن البلدية والأمانة قد وضعتا لخدمة المواطن ونشعر بهمومه ومطالبه، وهو محل الاهتمام من البلدية والأمانة. مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس البلدية والعاملون بها وفق ما لديهم من إمكانيات متاحة واعتمادات بهذا الشأن.
وأشار الحميدي إلى أن الأمانة تنظر لكافة بلديات عسير بمنظور واحد وأن هدف خطة الأمانة أن تكون التنمية شاملة وبالتساوي في كافة المحافظات، وذلك لتحقيق تنمية وتطور على مستوى المنطقة. وشكر المجلس البلدي على اهتمامه بهموم المواطن ونقلهم لمعاناته، مؤكدا أن الأمانة والمجالس البلدية بكافة المحافظات شركاء في خدمة المواطن.
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