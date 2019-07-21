حج / جمارك منفذ الوديعة تقدم خدماتها لطلائع الحجاج من اليمن



نجران 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق21 يوليو 2019 م واس

استقبلت جمارك منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران، أمس، أولى طلائع الحجاج القادمين من مختلف المحافظات اليمنية، القاصدين بيت الله الحرام لأداء مناسك فريضة الحج لهذا العام .

وأوضح المدير العام لجمرك الوديعة والمشرف العام على جمرك الخضراء، أحمد بن خلف المالكي، أن أولى طلائع الحجاج اليمنيين وفدت عبر منفذ الوديعة أمس وسط استعداد كامل من كل القطاعات العاملة بالمنفذ بمتابعة من أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز وبمتابعة من محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وأبان المالكي أن الخدمات التي تقدمها جمارك المنفذ لضيوف الرحمن تتمثل في تجهيز مسارات خاصة بحافلات نقل الحجاج وإعطائهم الأولوية في إنهاء إجراءات الدخول، والتفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية لسرعة إنهاء الإجراءات، والتفويج المنظم عبر خيام كبيره مكيفة تتسع لأكثر من 400 حاج، إلى جانب رفع طاقة المنفذ التشغيلية لاستقبال الحجاج وتيسير دخولهم.

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19:35ت م

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