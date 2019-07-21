حج / "فضل وأعمال عشر ذي الحجة" .. محاضرة بتعاوني الكهيفية غدًا



حائل 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الكهيفية بمنطقة حائل غدًا, محاضرة بعنوان "فضل وأعمال عشر ذي الحجة ", وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الكهيفية.

وتأتي المحاضرة التي يلقيها غزاي بن حمدان الوهبي ضمن مناشط المكتب التوجيهية.

// انتهى //

19:19ت م

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