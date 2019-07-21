- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم حيلة تقنية ساعدت إيران في احتجاز الناقلة البريطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حيلة تقنية ساعدت إيران في احتجاز الناقلة البريطانية
متابعات الخليج 365 - متابعة
تبحث أجهزة المخابرات الخارجية في بريطانيا في إمكانية لجوء إيران إلى تكنولوجيا روسية، خلال عملية احتجاز ناقلة نفط تحمل علم المملكة المتحدة، يوم الجمعة الماضي.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن جهاز المخابرات الخارجية لبريطانيا المعروف بـMI6، ووكالة مكاتب الاتصالات الحكومية تجريان تحقيقاً بشأن حيلة تقنية ساعدت على الاحتجاز.
وأوضح المصدر أن وكالتي الاستخبارات البريطانيتين، تحققان فيما إذا كانت إيران قد ضللت إشارات نظام تحديد المواقع “جي بي إس”، لأجل للتمويه واستدراج الناقلة البريطانية صوب “مياه خطيرة”.
وكانت بريطانيا قالت في وقت سابق اليوم إن حادث احتجاز الناقلة البريطانية جزء من تحدٍّ جوسياسي أوسع تواجهه إيران مع الغرب.
ووصفت بريطانيا الحادث بأنه خطوة عدائية.
كانت هذه تفاصيل خبر حيلة تقنية ساعدت إيران في احتجاز الناقلة البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.