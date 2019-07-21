المحكمة الجزائية تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عيضه الحارثي

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيب المتهم عيضه بن رداد بن عيضه الحارثي سعودي الجنسية، يحمل الهوية الوطنية رقم (1002556338) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 19 / 11 / 1434هـ وتاريخ 25 / 12 / 1434هـ وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها, جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 / 12 / 1440هـ الساعة التاسعة والنصف.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة الـ (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.