الان تتابع شرطة الباحة تفتح تحقيقًا في وفاة زوجة بمحافظة بلجرشي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بلجرشي- الخليج 365- عايض آل ركبان
استقبل مستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بلجرشي بالباحة، ليلة البارحة، جثة زوجة في العقد الثاني من العمر يظهر عليها آثار ضرب بسب خلاف عائلي مع زوجها.
وأكدت مصادر، أن الجثة أدخلت ثلاجة الموتى بالمستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.
فيما قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد طراد، إن الموضوع تحت الإجراء وسيتم إعلان التفاصيل فيما بعد.
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