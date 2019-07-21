شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث العلاقات الثنائية مع سفير روسيا لدى المملكة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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