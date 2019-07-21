“تفاصيل” التقديم على وظائف نيوم لخريجي الثانوية العامة 1440 الشروط وموعد وكيفية التقديم

تم الإعلان عن بدء التقديم في برنامج الابتعاث 2019 لمشروع نيوم عبر الموقع الإلكتروني ويمكن الآن التقديم على وظائف نيوم لحملة الثانوية لكل من النساء والرجال حيث يتم أخذ الكفاءات من المجتمع المحلي للعمل في وظائف نيوم ضمن رؤية خاصة بالمملكة العربية السعودية لتنمية الخبرات المعرفية والخبرات العلمية، هذا وتم عمل البرنامج وطرحه لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من الذكور والإناث في مدينة حقل، ومنطقة نيوم، ومدينة ضباء، نتابع معاً للتعرف على المزيد من التفاصيل عن كيفية التقديم على وظائف نيوم.

شروط التقديم على وظائف نيوم

أن يكون المواطن المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم لا يعمل في أي من المصالح الحكومية.

أهمية التفرغ للوظيفة والإقامة في بلد الابتعاث، ويجب على المواطن الانتظام في العمل بشكل كلي.

ألا يزيد عمر المتقدم للوظائف عن 22 عام، وألا يقل عن 18 عام.

الحصول على تقدير ممتاز في قسم العلوم الطبيعية الثانوية العامة أو ما يعادلها، على ألا يقل المعدل التراكمي عن 90%.

الحصول على السجل الأكاديمي لنظام المقررات، وشهادات التخرج.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة على ألا يكون قد مضى عليها أكثر من 3 سنوات.

في حالة الحصول على شهادة صادرة من خارج المملكة العربية السعودية، يجب أن تكون الشهادة معادلة.

أهمية اكتمال كافة وثائق المتقدم للوظائف عند التسجيل.

عدم الحصول على الدرجة العلمية المتقدم لها من داخل أو خارج المملكة، وألا يكون حصل على قرار ابتعاث على نفس الدرجة فيما سبق.

أهمية موافقة ولي الأمر، وفي حالة الطالبات المبتعثات، يرجى وجود محرم للسفر معها والانتظار حتى الانتهاء من البعثة.

انطباق لوائح وزارة التعليم العامة للابتعاث على المتقدم.

اجتياز اختبارات القدرات والتحصيلي الإنجليزية والعربية، والحصول على ما لا يقل عن نسبة 75%.

ألا يكون ابتعث الطالب فيما قبل على نفس الدرجة.

كيفية التقديم على وظائف نيوم

الدخول إلى موقع برنامج نيوم للابتعاث من خلال تبويب تقديم الطلب عبر رابط تقديم الطلب برنامج نيوم للابتعاث والتقديم، ومن المقرر أن التقديم فتح أبوابه من يوم 16-7-2019 ويمتد حتى يوم 16-8-2019