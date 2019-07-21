، رابطة المحترفين تعلن جدول الدوري الممتاز.. تعرّف عليه ،

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أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين "الدور الأول" والذي سينطلق في 22 من شهر أغسطس المقبل بمشاركة 16 فريقاً.
وشهدت قرعة مباريات الجولة الأولى مواجهة النصر "بطل الدوري" لفريق ضمك الصاعد حديثاً، فيما سيواجه الهلال نظيره أبها.
وستكون أولى قمم الدوري في الجولة الثالثة بلقاء النصر والشباب، قبل أن يلتقي الاتحاد والهلال في كلاسيكو الكرة السعودية في الجولة الرابعة.
وسيقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة الثامنة وتحديداً بتاريخ 25 / 10 /2019.
وبعد هذا الموعد بأسبوع تقام مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة.
للإطلاع على الجول انقر هنا
رابطة المحترفين تعلن جدول الدوري الممتاز.. تعرّف عليهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-21
أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين "الدور الأول" والذي سينطلق في 22 من شهر أغسطس المقبل بمشاركة 16 فريقاً.
وشهدت قرعة مباريات الجولة الأولى مواجهة النصر "بطل الدوري" لفريق ضمك الصاعد حديثاً، فيما سيواجه الهلال نظيره أبها.
وستكون أولى قمم الدوري في الجولة الثالثة بلقاء النصر والشباب، قبل أن يلتقي الاتحاد والهلال في كلاسيكو الكرة السعودية في الجولة الرابعة.
وسيقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة الثامنة وتحديداً بتاريخ 25 / 10 /2019.
وبعد هذا الموعد بأسبوع تقام مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة.
للإطلاع على الجول انقر هنا
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
05:17 PM
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
07:03 PM
ديربي الرياض في الجولة الثامنة.. وجدة في التاسعة
أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين "الدور الأول" والذي سينطلق في 22 من شهر أغسطس المقبل بمشاركة 16 فريقاً.
وشهدت قرعة مباريات الجولة الأولى مواجهة النصر "بطل الدوري" لفريق ضمك الصاعد حديثاً، فيما سيواجه الهلال نظيره أبها.
وستكون أولى قمم الدوري في الجولة الثالثة بلقاء النصر والشباب، قبل أن يلتقي الاتحاد والهلال في كلاسيكو الكرة السعودية في الجولة الرابعة.
وسيقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر في الجولة الثامنة وتحديداً بتاريخ 25 / 10 /2019.
وبعد هذا الموعد بأسبوع تقام مباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة.
للإطلاع على الجول انقر هنا
، رابطة المحترفين تعلن جدول الدوري الممتاز.. تعرّف عليه ،
المصدر : الخليج 365
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