محمد بن مسعود - الدمام - جمع 12 ميدالية قبل يوم من الختام حقق المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة 6 ميداليات "3 ذهب، 2فضة، برونزية واحدة"، أمس السبت في ثاني أيام ملتقى بولندا الدولي لألعاب القوى (الجائزة الكبرى). وانتزع جمعان الزهراني "ذهبية "سباق 200 متر "كراسي متحركة" تصنيف T54 بزمن 12 : 27 ثانية، كما حقق "ذهبية" سباق 800 متر "كراسي متحركة " تصنيف T54 بزمن 35: 55 : 1 دقيقة وحقق فهد الجنيدل "ذهبية" سباق 200 متر كراسي متحركة تصنيف T53 بزمن 28 ثانية. ونال عبدالرحمن القرشي "فضية "سباق 200 متر كراسي متحركة تصنيف T53 بزمن 09: 28 ثانية، "رقم شخصي جديد"، كما حقق علي النخلي "فضية" سباق 200 متر تصنيف T37 بزمن 54: 24 ثانية" رقم شخصي جديد "ونال نور الصناع "برونزية" سباق 200 متر تصنيف T44 بزمن 14: 25 ثانية. وبذلك أصبح رصيد الأخضر في الملتقى خلال أول يومين 12 ميدالية بعد أن حقق 6 ميداليات في اليوم الأول للملتقى "3 ذهب و2 فضة وبرونزية واحدة". 6 ميداليات لأخضر قوى الإعاقة في ملتقى بولندا الدولي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-21 حقق المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة 6 ميداليات "3 ذهب، 2فضة، برونزية واحدة"، أمس السبت في ثاني أيام ملتقى بولندا الدولي لألعاب القوى (الجائزة الكبرى). Advertisements وانتزع جمعان الزهراني "ذهبية "سباق 200 متر "كراسي متحركة" تصنيف T54 بزمن 12 : 27 ثانية، كما حقق "ذهبية" سباق 800 متر "كراسي متحركة " تصنيف T54 بزمن 35: 55 : 1 دقيقة وحقق فهد الجنيدل "ذهبية" سباق 200 متر كراسي متحركة تصنيف T53 بزمن 28 ثانية. ونال عبدالرحمن القرشي "فضية "سباق 200 متر كراسي متحركة تصنيف T53 بزمن 09: 28 ثانية، "رقم شخصي جديد"، كما حقق علي النخلي "فضية" سباق 200 متر تصنيف T37 بزمن 54: 24 ثانية" رقم شخصي جديد "ونال نور الصناع "برونزية" سباق 200 متر تصنيف T44 بزمن 14: 25 ثانية. وبذلك أصبح رصيد الأخضر في الملتقى خلال أول يومين 12 ميدالية بعد أن حقق 6 ميداليات في اليوم الأول للملتقى "3 ذهب و2 فضة وبرونزية واحدة". 21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 05:13 PM جمع 12 ميدالية قبل يوم من الختام جمع 12 ميدالية قبل يوم من الختام حقق المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة 6 ميداليات "3 ذهب، 2فضة، برونزية واحدة"، أمس السبت في ثاني أيام ملتقى بولندا الدولي لألعاب القوى (الجائزة الكبرى). وانتزع جمعان الزهراني "ذهبية "سباق 200 متر "كراسي متحركة" تصنيف T54 بزمن 12 : 27 ثانية، كما حقق "ذهبية" سباق 800 متر "كراسي متحركة " تصنيف T54 بزمن 35: 55 : 1 دقيقة وحقق فهد الجنيدل "ذهبية" سباق 200 متر كراسي متحركة تصنيف T53 بزمن 28 ثانية. ونال عبدالرحمن القرشي "فضية "سباق 200 متر كراسي متحركة تصنيف T53 بزمن 09: 28 ثانية، "رقم شخصي جديد"، كما حقق علي النخلي "فضية" سباق 200 متر تصنيف T37 بزمن 54: 24 ثانية" رقم شخصي جديد "ونال نور الصناع "برونزية" سباق 200 متر تصنيف T44 بزمن 14: 25 ثانية. وبذلك أصبح رصيد الأخضر في الملتقى خلال أول يومين 12 ميدالية بعد أن حقق 6 ميداليات في اليوم الأول للملتقى "3 ذهب و2 فضة وبرونزية واحدة". ، 6 ميداليات لأخضر قوى الإعاقة في ملتقى بولندا الدولي ،

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