محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقاء عُقد بجدة بين الجانبين استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة اليوم، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية باسكال بيريسفيل.

وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية في إطار الجولة الرابعة من المباحثات السياسية الدورية بين البلدين، جرى خلالها استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، فيما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السويسري وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-21 استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة اليوم، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية باسكال بيريسفيل.

وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية في إطار الجولة الرابعة من المباحثات السياسية الدورية بين البلدين، جرى خلالها استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، فيما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 Advertisements 06:56 PM خلال لقاء عُقد بجدة بين الجانبين خلال لقاء عُقد بجدة بين الجانبين استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة اليوم، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية باسكال بيريسفيل.

وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية في إطار الجولة الرابعة من المباحثات السياسية الدورية بين البلدين، جرى خلالها استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، فيما تناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ، وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السويسري ،

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