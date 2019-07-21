- 1/2
- 2/2
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
"الجبير" يبحث دعم التعاون الثنائي مع السفير الأمريكيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-21
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
06:52 PM
فيما استعرض العلاقات مع السفير الروسي بالرياض
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، "الجبير" يبحث دعم التعاون الثنائي مع السفير الأمريكي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجبير" يبحث دعم التعاون الثنائي مع السفير الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.