، "الجبير" يبحث دعم التعاون الثنائي مع السفير الأمريكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما استعرض العلاقات مع السفير الروسي بالرياض

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.