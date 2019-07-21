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شهد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، بمقر الإمارة، اليوم؛ توقيع مشروع اتفاقية شراكة عمل بين مديريتَيْ مكافحة المخدرات والشؤون الصحية، لإطلاق برنامج "العلاج بالرغبة".
وأكد أهمية الشراكة في تفعيل المسار العلاجي جنباً إلى جنب مع المسار الأمني والتوعوي في مكافحة المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثنها، داعياً مديرية مكافحة المخدرات ومديرية الشؤون الصحية لتوعية الوالدين بعلامات التعاطي، وحثهم على الإسراع في معالجة من يتعاطاها مبكراً بالاستفادة من هذه الشراكة المهمة.
وشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030، التي تستهدف تأهيل الكوادر البشرية الوطنية وحمايتهم من المخاطر؛ ليكونوا سواعد بناء يسهمون في تطوير وطنهم.
يذكر أن مشروع اتفاقية الشراكة يستهدف تقديم خدمات صحية واجتماعية، تخدم مرضى تعاطي المواد المخدرة على مستوى منطقة الحدود الشمالية، من خلال توفير الكلفة السريرية للتنويم بمجمع الأمل للصحة النفسية في عرعر، للراغبين بالعلاج بطريقة سرية، والاكتفاء بإعطاء رمز كود تسلسلي لهوية المريض عند مراجعة الطبيب المتابع للحالة، كما يستهدف المشروع إقامة البرامج الدينية والاجتماعية والترفيهية لمرضى العلاج بالرغبة.
وتتضمن الاتفاقية تخصيص رقم جوال عائد لمديرية المخدرات؛ لتلقي الاستفسارات عن البرنامج وطريقة العلاج والتنسيق مع الراغبين في الانضمام للبرنامج.
أمير الحدود الشمالية يشهد إطلاق برنامج "العلاج بالرغبة"أحمد البراهيم الخليج 365 2019-07-21
شهد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، بمقر الإمارة، اليوم؛ توقيع مشروع اتفاقية شراكة عمل بين مديريتَيْ مكافحة المخدرات والشؤون الصحية، لإطلاق برنامج "العلاج بالرغبة".
وأكد أهمية الشراكة في تفعيل المسار العلاجي جنباً إلى جنب مع المسار الأمني والتوعوي في مكافحة المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثنها، داعياً مديرية مكافحة المخدرات ومديرية الشؤون الصحية لتوعية الوالدين بعلامات التعاطي، وحثهم على الإسراع في معالجة من يتعاطاها مبكراً بالاستفادة من هذه الشراكة المهمة.
وشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030، التي تستهدف تأهيل الكوادر البشرية الوطنية وحمايتهم من المخاطر؛ ليكونوا سواعد بناء يسهمون في تطوير وطنهم.
يذكر أن مشروع اتفاقية الشراكة يستهدف تقديم خدمات صحية واجتماعية، تخدم مرضى تعاطي المواد المخدرة على مستوى منطقة الحدود الشمالية، من خلال توفير الكلفة السريرية للتنويم بمجمع الأمل للصحة النفسية في عرعر، للراغبين بالعلاج بطريقة سرية، والاكتفاء بإعطاء رمز كود تسلسلي لهوية المريض عند مراجعة الطبيب المتابع للحالة، كما يستهدف المشروع إقامة البرامج الدينية والاجتماعية والترفيهية لمرضى العلاج بالرغبة.
وتتضمن الاتفاقية تخصيص رقم جوال عائد لمديرية المخدرات؛ لتلقي الاستفسارات عن البرنامج وطريقة العلاج والتنسيق مع الراغبين في الانضمام للبرنامج.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
06:29 PM
بين "مكافحة المخدرات" و"الشؤون الصحية"
شهد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، بمقر الإمارة، اليوم؛ توقيع مشروع اتفاقية شراكة عمل بين مديريتَيْ مكافحة المخدرات والشؤون الصحية، لإطلاق برنامج "العلاج بالرغبة".
وأكد أهمية الشراكة في تفعيل المسار العلاجي جنباً إلى جنب مع المسار الأمني والتوعوي في مكافحة المخدرات وحماية الشباب من الوقوع في براثنها، داعياً مديرية مكافحة المخدرات ومديرية الشؤون الصحية لتوعية الوالدين بعلامات التعاطي، وحثهم على الإسراع في معالجة من يتعاطاها مبكراً بالاستفادة من هذه الشراكة المهمة.
وشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030، التي تستهدف تأهيل الكوادر البشرية الوطنية وحمايتهم من المخاطر؛ ليكونوا سواعد بناء يسهمون في تطوير وطنهم.
يذكر أن مشروع اتفاقية الشراكة يستهدف تقديم خدمات صحية واجتماعية، تخدم مرضى تعاطي المواد المخدرة على مستوى منطقة الحدود الشمالية، من خلال توفير الكلفة السريرية للتنويم بمجمع الأمل للصحة النفسية في عرعر، للراغبين بالعلاج بطريقة سرية، والاكتفاء بإعطاء رمز كود تسلسلي لهوية المريض عند مراجعة الطبيب المتابع للحالة، كما يستهدف المشروع إقامة البرامج الدينية والاجتماعية والترفيهية لمرضى العلاج بالرغبة.
وتتضمن الاتفاقية تخصيص رقم جوال عائد لمديرية المخدرات؛ لتلقي الاستفسارات عن البرنامج وطريقة العلاج والتنسيق مع الراغبين في الانضمام للبرنامج.
، أمير الحدود الشمالية يشهد إطلاق برنامج "العلاج بالرغبة" ،
المصدر : الخليج 365
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