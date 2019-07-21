، "الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى ضد المتهم عيضة الحارثي ،

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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم عيضة بن رداد بن عيضة الحارثي، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1002556338)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 19/ 11/ 1434هـ وتاريخ 25/ 12/ 1434هـ، وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها؛ فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27/ 12/ 1440هـ الساعة التاسعة والنصف.
وتأمل المحكمة من المدّعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا؛ وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ(9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
"الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى ضد المتهم عيضة الحارثيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-21
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم عيضة بن رداد بن عيضة الحارثي، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1002556338)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 19/ 11/ 1434هـ وتاريخ 25/ 12/ 1434هـ، وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها؛ فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27/ 12/ 1440هـ الساعة التاسعة والنصف.
وتأمل المحكمة من المدّعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا؛ وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ(9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
06:12 PM
يحاكم وفق نظام جرائم الإرهاب وتمويله
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم عيضة بن رداد بن عيضة الحارثي، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1002556338)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 19/ 11/ 1434هـ وتاريخ 25/ 12/ 1434هـ، وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها؛ فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27/ 12/ 1440هـ الساعة التاسعة والنصف.
وتأمل المحكمة من المدّعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًّا؛ وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الـ(9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
، "الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى ضد المتهم عيضة الحارثي ،
المصدر : الخليج 365
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