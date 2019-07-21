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نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية، ممثلةً في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، اليوم؛ حملة التبرع بالدم السنوية في مدينة تدريب الأمن العام بالمنطقة، تستمر أربعة أيام.
وقال مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، في بيان له، المشرف على أعمال الحج الدكتور سليمان بن عبد العزيز السحيمي: إن الحملة ضمن الخطط التي تقدمها الإدارة لمنسوبي وزارة الداخلية وأمن الدولة، ولجنودنا البواسل بالحد الجنوب.
وأضاف أنها تعبر عن اللّحمة الوطنية بين أبناء الوطن المعطاء، وتكاتف رجال الأمن في مختلف القطاعات العسكرية، سواء ممن يذودون عن حدود وطننا أو من يعملون في خدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح أن حملات التبرع بالدم تستهدف القطاعات العسكرية، وستتواصل ضمن الخطط الزمنية المعدة لتوفير أكبر نسبة من الدم ومشتقاته.
21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 06:51 PM
ضمن خططها لموسم الحجالخدمات الطبية بالداخلية تنظم حملات للتبرع بالدم في مكة
نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية في وزارة الداخلية، ممثلةً في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، اليوم؛ حملة التبرع بالدم السنوية في مدينة تدريب الأمن العام بالمنطقة، تستمر أربعة أيام.
وقال مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، في بيان له، المشرف على أعمال الحج الدكتور سليمان بن عبد العزيز السحيمي: إن الحملة ضمن الخطط التي تقدمها الإدارة لمنسوبي وزارة الداخلية وأمن الدولة، ولجنودنا البواسل بالحد الجنوب.
وأضاف أنها تعبر عن اللّحمة الوطنية بين أبناء الوطن المعطاء، وتكاتف رجال الأمن في مختلف القطاعات العسكرية، سواء ممن يذودون عن حدود وطننا أو من يعملون في خدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح أن حملات التبرع بالدم تستهدف القطاعات العسكرية، وستتواصل ضمن الخطط الزمنية المعدة لتوفير أكبر نسبة من الدم ومشتقاته.
، الخدمات الطبية بالداخلية تنظم حملات للتبرع بالدم في مكة ،
المصدر : الخليج 365
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