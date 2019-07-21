السعودية اليوم / "جهود المملكة في نصرة قضايا المسلمين" محاضرة بتعاوني جدة غداً



جدة 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ، بمحافظة جدة ، عقب صلاة العشاء غداً ، محاضرة بعنوان "جهود المملكة في نصرة قضايا المسلمين" ، يُلقيها الشيخ صفوان بن محمد اليحياوي , وذلك بمقر ملتقى المدينة الشبابي في حي الورود بالمحافظة .

وتأتي المحاضرة ، ضمن برامج وأنشطة ملتقى المدينة الشبابي الدعوية التي ينظمها المركز .

// انتهى //

18:37ت م

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