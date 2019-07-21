السعودية اليوم / بلدية خميس مشيط تغلق 100 محل تجاري مخالف



أبها 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة خميس مشيط أكثر من 1000 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية بالمحافظة منذ مطلع يوليو الجاري، وذلك ضمن حملة " الرقابة البلدية".

وأبان المتحدث الرسمي للبلدية بدر القرني أن الحملة شملت 1067 محلًا تجاريًا، جرى خلالها إغلاق أكثر من 100 محل ومصادرة وإتلاف 13307 كيلوجرامات من الأغذية الفاسدة و145 لترًا من الزيوت غير صالحة للاستخدام، مشيرًا إلى أنه جرى كذلك تطبيق مخالفات على 414 محلًا وتسجيل 307 إنذارات.

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18:06ت م

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