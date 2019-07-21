السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع الثالث لفريق عمل" تدارس وتطوير العقيدة القتالية والمفاهيم والتدريب المشترك" بمجلس التعاون



الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم ، الاجتماع الثالث لفريق العمل المكلف " بتدارس وتطوير العقيدة القتالية والمفاهيم والتدريب المشترك" بمجلس التعاون، بحضور وفود متخصصة من القوات المسلحة لدول مجلس التعاون وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بتدارس وتطوير العقيدة القتالية والتدريب المشترك للقوات المسلحة لدول المجلس، واستكمال ما تم التوصل إليه من مقترحات ونتائج في الاجتماعات السابقة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جدول الاجتماعات المقررة لتعزيز العمل على تحقيق محاور التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة لدول المجلس.

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17:26ت م

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