السعودية اليوم / الجيش الجزائري يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوب البلاد



الجزائر 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

كشفت وحدات من الجيش والجمارك الجزائريين مخبأ للأسلحة والذخيرة بمحافظة تمنراست الحدودية جنوب الجزائر .

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم بأن مخبأ الأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش من نوع" RPK "، وثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، وبندقية من نوع" G-3 "، وجهاز تسديد، وثمان قذائف هاون عيار 82 ملم، إضافة إلى كمية من الذخيرة.

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17:21ت م

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