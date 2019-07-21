السعودية اليوم / تدشين جائزة كرسي الأمير فهد بن سلطان للمبادرات الشبابية بجامعة تبوك



تبوك 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

دشنت جامعة تبوك ممثلة بكرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب وتنميتهم اليوم, جائزة كرسي الأمير فهد بن سلطان للمبادرات الشبابية.

وأوضح المشرف على كرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب وتنميتهم بجامعة تبوك الدكتور محمد بن عوض الأسمري أن الهدف من الجائزة هو تقديم سبل الرعاية والدعم للشباب والشابات من خلال مشاركتهم بمبادرات إبداعية وأفكار لمشاريع رائدة تخدم المجتمع المحلي وتحقق التنمية الشاملة للمنطقة.

وأشار إلى أن الجائزة جاءت على ثلاثة مبادرات، الأولى في ريادة الأعمال وتمنح لأفضل مبادرة إبداعية منفذة لمشروع استثماري يخدم المجتمع المحلي، والثانية التطبيقات الرقمية وتمنح لأفضل تطبيق ذكي يخدم المجتمع المحلي، أما المبادرة الثالثة فهي فنية وثقافية وتمنح لأفضل تصميم فني أو إعلامي يخدم المجتمع المحلي.

ووجه شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على دعمه ورؤيته الثاقبة وحرصه على شباب المنطقة تبوك وموافقة سموه على إطلاق جائزة كرسي الأمير فهد بن سلطان للمبادرات الشبابية، مثمنًا اهتمام ومتابعة معالي مدير الجامعة رئيس اللجنة العليا للجائزة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي.

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17:19ت م

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