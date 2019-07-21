الإطاحة بمواطن سرق حقيبة سيدة في الرياض

2019-07-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت شرطة الرياض في القبض على لص قام بسرقة حقيبة سيدة وهو يقود مركبته في جنوب العاصمة.

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وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة بسلبَ حقيبةٍ يدوية من امرأة وهي تسير على قدميها بأحد الطرق بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض مما نتج عنه سقوطها وتعرضها لكدمات وإصاباتٍ متفرقة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض عن كشف هوية المتهم والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثالث من العمر) حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وكان مقطع فيديو سجلته كاميرا المراقبة أظهر اللص وهو يقترب من المرأة ويخطف حقيبة اليد خاصتها فيما سقطت السيدة على الأرض ولاذ اللص بالفرار لكن رجال الأمن كانوا له بالمرصاد.