- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الإطاحة بمواطن سرق حقيبة سيدة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإطاحة بمواطن سرق حقيبة سيدة في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
نجحت شرطة الرياض في القبض على لص قام بسرقة حقيبة سيدة وهو يقود مركبته في جنوب العاصمة.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة بسلبَ حقيبةٍ يدوية من امرأة وهي تسير على قدميها بأحد الطرق بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض مما نتج عنه سقوطها وتعرضها لكدمات وإصاباتٍ متفرقة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض عن كشف هوية المتهم والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثالث من العمر) حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.
وكان مقطع فيديو سجلته كاميرا المراقبة أظهر اللص وهو يقترب من المرأة ويخطف حقيبة اليد خاصتها فيما سقطت السيدة على الأرض ولاذ اللص بالفرار لكن رجال الأمن كانوا له بالمرصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بمواطن سرق حقيبة سيدة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.