2019-07-21

فتح القبول في معهد تدريب أمن الدولة

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الفنية برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) للالتحاق بالدراسة في معهـد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات. وأشارت الإدارة إلى أن ذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن (85%).

– أن يكون المتقدم خريج العام الحالي 1440هـ.

– ألا يزيد عمر المتقدم عن (20) عاماً.

– ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70%).

– ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن (60%).

– أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي.

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– أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

– التفرغ التام للدراسة وأن يكون المتقدم غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أخرى.

– ألا يكون قد سبق للمتقدم أن صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة.

وبينت الإدارة أن مزايا الدراسة هي:

– يحصل الطالب بعد اجتيازه البـرنامج الدراسـي بنجاح على شهـادة (دبلـوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات).

– يحصل الطالب على مكافأة شهرية قدرها (1000) ريال.

– تأمين سكن للطالب القادم من خارج الرياض.

– تأمين العلاج الطبي للطالب في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1440/11/25هـ الساعة 10 صباحاً، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1440/11/29هـ الساعة 10 صباحاً، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)